"Зенит" в товарищеском матче переиграл "Кайрат"

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"Зенит" в товарищеском матче переиграл "Кайрат"

В турецком Белеке завершился товарищеский матч между питерским "Зенитом" и казахстанским "Кайратом".

"Сине-бело-голубые" победили со счётом 3:1. В их составе голами отличились МалкомДуглас Сантос и Сердар Азмун.

"Зенит" (Россия) – "Кайрат" (Казахстан) - 3:1

Голы: Малком, 25 - 1:0, Недашковский, 34 - 1:1, Дуглас Сантос, 67 - 2:1, Азмун, 68 - 3:1.

"Зенит": Лунев (Кержаков, 46), Дуглас Сантос, Ракицкий, Иванович, Караваев, Барриос, Оздоев (Сергеев, 10; Оздоев, 46), Сутормин, Малком, Дзюба, Азмун.

Удаление: Оздоев (8).

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