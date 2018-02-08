"Зенит" в товарищеском матче проиграл датскому "Вайле"

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"Зенит" в товарищеском матче проиграл датскому "Вайле"

В рамках подготовки ко второй части сезона питерский "Зенит" в товарищеском матче уступил датскому "Вайле" со счётом 0:2.

"Зенит" (Россия) – "Вайле" (Дания) - 0:2

Голы: Аллан Соуза, 7 - 0:1, Давид Аршакян, 37 - 0:2. 

"Зенит": Лодыгин, Каккоев, Скроботов, Терентьев, Жирков, Нобоа, Кузяев, Полоз, Плетнев, Кокорин, Панюков.

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