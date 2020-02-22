"Зенит" в товарищеском матче сыграл вничью с "Ислочью"

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"Зенит" в товарищеском матче сыграл вничью с "Ислочью"

Питерский "Зенит" не сумел обыграть "Ислочь" в контрольном матче на сборе в Турции.

Автогол защитника "сине-бело-голубых" Йордана Осорио позволил белорусской команде выйти вперёд, но точный удар Себастьяна Дриусси в начале второго тайма помог лидеру РПЛ избежать поражения.

"Зенит" - "Ислочь" - 1:1

Голы: Осорио (автогол), 29 - 0:1, Дриусси, 51 - 1:1.

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