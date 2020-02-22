"Зенит" в товарищеском матче сыграл вничью с "Ислочью"
Питерский "Зенит" не сумел обыграть "Ислочь" в контрольном матче на сборе в Турции.
Автогол защитника "сине-бело-голубых" Йордана Осорио позволил белорусской команде выйти вперёд, но точный удар Себастьяна Дриусси в начале второго тайма помог лидеру РПЛ избежать поражения.
"Зенит" - "Ислочь" - 1:1
Голы: Осорио (автогол), 29 - 0:1, Дриусси, 51 - 1:1.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15