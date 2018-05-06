"Зенит" в третий раз подряд не вышел в Лигу Чемпионов

В матче 29-го тура чемпионата России ЦСКА разгромил тульский "Арсенал" со счетом 6:0 и обеспечил себе, как минимум, третье место.

Таким образом "Зенит" потерял все шансы войти в тройку призеров и попасть в Лигу Чемпионов в следующем сезоне.

После 29 туров петербургский клуб занимает пятое место в Премьер-лиге и, скорее всего, именно на нем и завершит сезон.

Напомним, что перед началом сезона "Зенит" потратил на трансферы 85 миллионов евро, а все остальные клубы РФПЛ вместе взятые - менее 30 миллионов.

Не пропустите: Боярский: "Зениту" не надо рваться на первое место, а нужно стабилизировать команду". | http://soccernews.ru