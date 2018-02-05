"Зенит" в укороченном контрольном матче обыграл литовский "Стумбрас"

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"Зенит" в укороченном контрольном матче обыграл литовский "Стумбрас"Сегодня питерский "Зенит" в укороченном контрольном матче (2 тайма по 35 минут) обыграл литовский "Стумбрас".

"Зенит" - "Стумбрас" - 2:0

Голы: Садаускас, 15 - 1:0 (автогол), Паредес, 61 - 2:0.

"Зенит" (стартовый состав): Лодыгин, Смольников, Каккоев, Скроботов, Кришито, Паредес, Нобоа, Плетнев, Терентьев, Панюков, Полоз.

Напомним, "Зенит" и "Краснодар" не могут согласовать сумму выкупа Шатова. | soccernews.ru

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