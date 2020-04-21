"Зенит" в условиях пандемии готов использовать "Газпром Арену" для развёртывания госпиталя
Генеральный директор питерского "Зенита" Александр Медведев заявил, что в случае потребности клуб может пойти на временное перепрофилирование "Газпром Арены".
"Газпром Арена" отличается тем, что у неё есть крыша, и температура там в любое время года положительная. Надеюсь, что дело до этого не дойдёт, но если потребуется, стадион можно использовать для развёртывания госпиталя. Но пока город к нам ещё не обращался с таким вопросом", - сказал Медведев.
Напомним, что футбольный сезон в России приостановлен как минимум до лета из-за пандемии коронавируса.
По последним данным, в стране зафиксировано почти 53 тысячи заражённых COVID-19, 456 человек скончались от болезни.
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