"Зенит" в январе намерен купить двух игроков

Известный российский инсайдер и телекомментатор Нобель Арустамян поведал о трансферных планах "Зенита" на зимнее межсезонье.

"Зенит" зимой будет искать двух футболистов. Их приоритет в ближайшее трансферное окно - это центральный защитник и 10-й номер" - сказал Арустамян.

Ранее стало известно, что "сине-бело-голубые" уже купили форварда "Тосно" Антона Заболотного. | http://soccernews.ru