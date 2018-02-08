"Зенит" – "Вайле" - 0:2 (обзор)

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"Зенит" – "Вайле" - 0:2 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор товарищеского матча между "Зенитом" и "Вайле".

Не пропустите: "Зенит" в товарищеском матче проиграл датскому "Вайле". | http://soccernews.ru

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