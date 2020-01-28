"Зенит" ведёт переговоры о трансфере полузащитника сборной Ирака

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"Зенит" ведёт переговоры о трансфере полузащитника сборной Ирака

Хавбек "Аль-Завраа" Сафа Хади в ближайшее время может стать игроком "Зенита", об этом сообщает главный редактор газеты "Иракский футбол" Али Нури.

По его информации, клубы уже практически договорились о трансфере 21-летнего футболиста. Успешному исходу переговоров максимально содействовал форвард "сине-бело-голубых" Сердар Азмун.

Хади играет на позиции опорного полузащитника и уже успел дебютировать за сборную Ирака. 

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