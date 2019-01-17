"Зенит" ведёт переговоры по защитнику "Фиорентины"

Питерский "Зенит" ведёт переговоры по трансферу защитника "Фиорентины" Давида Ганцко, сообщает итальянская пресса.

"Сине-бело-голубые" хотят арендовать 21-летнего словака до лета 2019 года за 500 тысяч евро с опцией выкупа за 20 миллионов.

Однако "фиалки" ответили отказом, поскольку рассчитывают на более выгодное предложение от российского клуба.

В текущем сезоне Ганцко сыграл за "Фиорентину" всего 2 матча. Прошлым летом итальянцы купили футболиста у "Жилины" за 3,5 миллиона евро.

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