"Зенит" ведёт переговоры с трансферной целью "Локомотива" и "Рубина"

У полузащитника сборной Казахстана Бауржана Исламхана появился третий вариант трудоустройства в РПЛ.

Сообщается, что вслед за "Локомотивом" и "Рубином" свой интерес к 26-летнему футболисту обозначил "Зенит".

Питерский клуб уже ведёт переговоры с хавбеком, который с недавних пор является свободным агентом.

Ожидается, что Исламхан примет участие в тренировочном сборе "Зенита" в Катаре, в том числе сыграет 25 января с "Ред Булл Зальцбург" в контрольном матче.

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