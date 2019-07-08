"Зенит" весной мог купить лучшего бомбардира Кубка Америки-2019 Эвертона
Форвард "Гремио" Эвертон мог оказаться в "Зените", утверждают российские СМИ.
Сообщается, что в мае спортивному директору питерского клуба Хавьеру Рибалте предложили купить 23-летнего бразильца, однако тот не проявил заинтересованности.
Футболиста, который стал лучшим бомбардиром Кубка Америки-2019, можно было приобрести за 18-20 миллионов евро.
Что касается условий личного контракта, то Эвертон просил всего 2 миллиона в год плюс бонусы.
На Кубке Америки-2019 нападающий забил 3 гола и сделал 1 ассист в 6 матчах.
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