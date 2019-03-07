"Зенит" - "Вильярреал": анонс и прогноз первого матча 1/8 финала Лиги Европы

"Зенит" – "Вильярреал"

Стадион: "Санкт-Петербург"

Начало матча: 20:55

Главный арбитр: Джанлука Рокки (Италия)

7 марта на стадионе "Санкт-Петербург" российские команды продолжат свое выступление в нынешнем сезоне Лиги Европы. После первых матчей 1/16 финала было подозрение, что ни один из российских клубов не дойдет до этой стадии, однако яркая игра в ответных матчах привела к тому, что "Зенит" станет одним из "открывателей" стадии 1/8 финала. Соперник у команды Семака достаточно непростой с одной стороны, а с другой – один из самых удобных на данной стадии. Встречу можно вполне назвать "встречей одноклассников", так как "Зенит" и "Вильярреал" связывают много исторических моментов. Главный заключается в том, что победное шествие в Кубке УЕФА 2008 "Зенит" начинал именно с "Вильярреала". Кроме того, центральный защитник испанцев Мори в свое время был одноклубником Дриусси, Краневиттера и Мамманы в "Ривер Плейте".

"Зенит" удачно начал вторую часть сезона РПЛ, обыграв "Урал" со счетом 1:0, за счет чего оторвался от "Краснодара" в турнирной таблице на 3 балла. В сумме с проходом "Фенербахче" на предыдущей стадии это дает хорошие надежды на удачный результат в первом матче с "Вильярреалом". А, как показывает практика, обыгрывать "желтую субмарину" дома нужно обязательно, так как на родном стадионе испанцы обыгрывали российские команды в 100% случаев (4 раза). Вопреки двум победам кряду, все еще невозможно определить истинную степень готовности "Зенита" ко второй части сезона. Можно лишь сказать, что в составе Семака появился новый герой – зимнее приобретение Сердар Азмун, который забил 3 гола в 3 матчах, на фоне безголевого обитания на поле в исполнении Артема Дзюбы. Что касается кадров, то в грядущей встрече питерцам не помогут Кузяев, Ерохин и Маркизио, которые находятся в лазарете.

Многие эксперты терзают сомнения: "Ну зачем этому "Вильрреалу" Лига Европы?". "Желтая субмарина" выиграла всего 1 из 5 последних матчей в чемпионате Испании, при двух последних поражениях кряду, и остается на 18 месте в таблице, что означает вылет в Сегунду. Команде не помогла не смена тренеров, ни перетасовка состава. На предыдущей стадии испанский коллектив выбил из соревнования "Спортинг", который также переживает кризис внутри команды. Главным героем "Вильярреала" в нынешнем розыгрыше Лиги Европы является форвард Экамби, который (а) занимает первую строчку в списке лучших ассистентов команды (4) и (б) входит в пятерку самых бьющих игроков турнира (в среднем 3,9 ударов за матч). В нынешнем розыгрыше Лиги Европы "Вильярреал" уже противостоял российской команде – "Спартаку" – и доказал правдивость статистики по отношению наших команд. На выезде игры складываются весьма плохо – ничья 3:3 была спасена лишь в конце, а дома дела идут традиционно хорошо 2:0, и нынешние подопечные Кононова потеряли шансы на еврокубковую весну.

Интересные факты перед противостоянием "Зенит" – "Вильярреал"

В плей-офф еврокубков "Зенит" проиграл испанским командам 3 из 4 двухматчевых противостояний.

"Вильярреал" ни разе не побеждал на полях России – 2 ничьи и 2 поражения.

"Зенит" еще никогда не проигрывал в домашних матчах 1/8 финала Лиги Европы (3 победы, 1 ничья), однако лишь в одном случае из четырех смог пробиться в четвертьфинал турнира.

"Зенит" еще никогда не проигрывал в домашних матчах основной сетки Лиги Европы – 21 выигрыш и 2 ничьи.

"Вильярреал" проиграл лишь 1 из 12 последних гостевых матчей в рамках Лиги Европы (4 победы, 7 ничьих). Если говорить о выездных встречах на стадии плей-офф, то тут статистика куда скромнее – 6 побед, 3 ничьи и 5 поражений.

Ранее "Зенит" и "Вильярреал" встречались между собой в 1/16 финала Кубка УЕФА 2007/08, который питерцы в итоге выиграли. Домашний матч завершился победой "Зенита" 1:0. В гостях было зафиксировано поражение 2:1.

Ориентировочные составы

"Зенит": Лунев – Смольников, Ракицкий, Иванович, Жирков – Мак, Оздоев, Барриос, Дриусси – Дзюба, Азмун.

"Вильярреал": Фернандес – Гонсалес, Мори, Руиз – Гаспар, Фуэго, Касерес, Педраза – Касорла, Форналс, Бакка.

Прогноз на матч "Зенит" – "Вильярреал"

По мнению букмекеров, "Зенит" является фаворитом грядущей встрече. Шансы подопечных Семака выражаются в коэффициенте 2,1. На "Вильярреал" дают 4,02. В случае ничьи поставленные деньги можно умножить в 3,4 раза.

Последнее время результаты "Зенита" предсказывать очень сложно, особенно во встрече с нестабильными испанцами, которые могут как разочаровать, так и выдать феерию. Абсолютно очевидно, что главным заданием "Зенита" в первом матче будет заключаться в том, чтобы оставить ворота "сухими". Во встрече с "Фенербахче" это не удалось, да и статистика "желтой субмарины" показывает, что свой 1 гол за матч они стабильно забивают. Редакция Soccernews вновь идет на риск и рекомендует поставить на голы с обеих сторон, так как уровень обороны "Вильярреала" всецело доказывает, что питерцы способны ее пробить.

Прогноз Soccernews: обе команды забьют – да (2).