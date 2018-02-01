"Зенит" включил Анюкова и Шатова в заявку на Лигу Европы
"Зенит" отправил в УЕФА заявку на матчи плей-офф Лиги Европы, сообщает официальный сайт клуба.
Стоит отметить, что в список вошли защитник Александр Анюков и полузащитник Олег Шатов, которые были переведены в "Зенит-2".
Полностью заявка "Зенита" выглядит следующим образом:
Вратари: Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Егор Бабурин, Андрей Лунев;
Защитники: Александр Анюков, Денис Терентьев, Доменико Кришито, Игорь Смольников, Миха Мевля, Эмануэль Маммана, Бранислав Иванович, Илья Скроботов;
Полузащитники: Леандро Паредес, Матиас Краневиттер, Эмилиано Ригони, Далер Кузяев, Кристиан Нобоа, Олег Шатов, Юрий Жирков, Александр Ерохин, Дмитрий Богаев;
Нападающие: Дмитрий Полоз, Александр Кокорин, Себастьян Дриусси, Антон Заболотный.
Напомним, что в 1/16 финала Лиги Европы "Зенит" сыграет с "Селтиком".
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