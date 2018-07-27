"Зенит" включил Дзюбу, Шатова и Нобоа в заявку на сезон

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"Зенит" включил Дзюбу, Шатова и Нобоа в заявку на сезон
"Зенит" опубликовал заявку на участие в чемпионате России, сообщает официальный сайт клуба.

Стоит отметить, что в нее вошли несколько футболистов, которые вернулись из аренд.

Полностью заявка выглядит так:

Вратари: Андрей Лунев, Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков.

Защитники: Игорь Смольников, Бранислав Иванович, Луиш Нету, Миха Мевля, Эльмир Набиуллин.

Полузащитники: Александр Ерохин, Магомед Оздоев, Леандро Паредес, Кристиан Нобоа, Матиас Краневиттер, Роберт Мак, Эмилиано Ригони, Эрнани, Далер Кузяев, Олег Шатов.

Нападающие: Себастьян Дриусси, Артем Дзюба.

В заявку "Зенита-2" попали Александр Анюков, Илья Скроботов, Евгений Чернов и Антон Заболотный. 

Юрий Жирков, Эмануэль Маммана и Александр Кокорин будут дозаявлены позже.

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