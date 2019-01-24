"Зенит" включился в борьбу за трансферную цель ПСЖ и "Челси"

Теги сельта вигозенит санкт-петербургстанислав лоботкалеандро паредестрансферы

"Зенит" включился в борьбу за трансферную цель ПСЖ и "Челси"

Питерский "Зенит" включился в борьбу за полузащитника "Сельты" Станислава Лоботку, сообщает российская пресса.

"Сине-бело-голубые" видят в 24-летнем словаке достойную замену для хавбека Леандро Паредеса, который близок к переходу в ПСЖ.

Галисийский клуб оценивает одного из своих лидеров в 30 миллионов евро.

"Зениту" в гонке за футболистом придётся выдержать конкуренцию со стороны "Челси", ПСЖ, "Наполи" и дортмундской "Боруссии".

В текущем сезоне Лоботка сыграл за "Сельту" 15 матчей и сделал 1 ассист. 

Не пропустите: "Зенит" близок к покупке игрока сборной Украины. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

ПСЖ озвучил диагноз Неймара

ПСЖ озвучил диагноз Неймара

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 20 46
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 41
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 36
4 Севилья Севилья 20 33
5 Алавес Алавес 20 32
6 Хетафе Хетафе 20 31
7 Бетис Бетис 20 29
8 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 26
9 Валенсия Валенсия 20 26
10 Леванте Леванте 20 26
11 Эйбар Эйбар 20 25
12 Жирона Жирона 20 24
13 Эспаньол Эспаньол 20 24
14 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 23
15 Леганес Леганес 20 22
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
17 Сельта Виго Сельта Виго 20 21
18 Райо Вальекано Райо Вальекано 20 20
19 Вильярреал Вильярреал 20 18
20 Уэска Уэска 20 11
Полная таблица

топ-5 тегов