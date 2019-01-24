"Зенит" включился в борьбу за трансферную цель ПСЖ и "Челси"

Питерский "Зенит" включился в борьбу за полузащитника "Сельты" Станислава Лоботку, сообщает российская пресса.

"Сине-бело-голубые" видят в 24-летнем словаке достойную замену для хавбека Леандро Паредеса, который близок к переходу в ПСЖ.

Галисийский клуб оценивает одного из своих лидеров в 30 миллионов евро.

"Зениту" в гонке за футболистом придётся выдержать конкуренцию со стороны "Челси", ПСЖ, "Наполи" и дортмундской "Боруссии".

В текущем сезоне Лоботка сыграл за "Сельту" 15 матчей и сделал 1 ассист.

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