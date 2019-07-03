"Зенит" включился в борьбу за трансферную цель "Ромы"
"Зенит" поспорит с "Ромой" за защитника "Уфы" Йонуца Неделчару, сообщает телеграм-канал "ЭкСпорт".
По информации источника, "сине-бело-голубые" могут перебить предложение "волков" по трансферу 23-летнего румына.
Сумма возможной сделки оценивается в 4,5 миллиона евро.
Неделчару выступает за "Уфу" с февраля 2018 года, сыграл 44 матча, забил 1 гол и сделал 1 ассист.
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|38
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|4
|Интер Милан
|38
|69
|5
|Милан
|38
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|Рома
|38
|66
|7
|Торино
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|Лацио
|38
|59
|9
|Сампдория
|38
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|Болонья
|38
|44
|11
|Сассуоло
|38
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|Удинезе
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|СПАЛ
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|Парма
|38
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|Кальяри
|38
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|16
|Фиорентина
|38
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|Дженоа
|38
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|Эмполи
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|Фрозиноне
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|Кьево
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