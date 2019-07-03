"Зенит" включился в борьбу за трансферную цель "Ромы"

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"Зенит" включился в борьбу за трансферную цель "Ромы"

"Зенит" поспорит с "Ромой" за защитника "Уфы" Йонуца Неделчару, сообщает телеграм-канал "ЭкСпорт".

По информации источника, "сине-бело-голубые" могут перебить предложение "волков" по трансферу 23-летнего румына.

Сумма возможной сделки оценивается в 4,5 миллиона евро.

Неделчару выступает за "Уфу" с февраля 2018 года, сыграл 44 матча, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

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