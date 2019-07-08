"Зенит" включился в борьбу за Васютина

Питерский "Зенит" хочет вернуть своего воспитанника Александра Васютина, сообщают российские СМИ.

"Сине-бело-голубые" ведут борьбу за 24-летнего вратаря с "Ростовом", который давно интересуется игроком.

Сейчас Васютин выступает за норвежский "Сарпсборг", в минувшем сезоне он провёл 36 матчей и пропустил 46 голов.

Рыночная стоимость голкипера - 500 тысяч евро.

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