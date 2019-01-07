"Зенит" включился в борьбу за защитника "Ромы"

Теги зенит санкт-петербургромарик карсдорп

"Зенит" включился в борьбу за защитника "Ромы"

Питерский "Зенит" включился в борьбу за защитника "Ромы" Рика Карсдорпа, сообщает итальянская пресса.

"Сине-бело-голубые" будут конкурировать в гонке за 23-летним голландцем с "Бешикташем" и "Фейеноордом".

В текущем сезоне Карсдорп сыграл за "Рому" всего три матча, результативными действиями не отличался.

Контракт футболиста с "волками" рассчитан до июня 2022 года. Его трансферная стоимость оценивается в 7,5 миллионов евро.

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