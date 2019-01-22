"Зенит" включился в борьбу за защитника сборной России
"Зенит" интересуется бывшим защитником "Рубина" Федором Кудряшовым, сообщают российские СМИ.
По сведениям источника, санкт-петербургский клуб намерен подписать футболиста, который 26 января станет свободным агентом. Кудряшов покинул "Рубин" еще 10 января, но до сих пор не получил статус свободного агента, так как заседание палаты по разрешению споров по-прежнему не состоялось.
Напомним, что интерес к Кудряшову также проявляют "Краснодар" и "Фенербахче".
В первой половине нынешнего сезона 31-летний Кудряшов провел за "Рубин" девять матчей в чемпионате России.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА Москва
|17
|30
|4
|Спартак Москва
|17
|28
|5
|Локомотив Москва
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Оренбург
|16
|22
|10
|Урал
|17
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо Москва
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей Красноярск
|17
|10