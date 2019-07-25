"Зенит" включился в борьбу за защитника "Ювентуса"
Питерский "Зенит" стал очередным претендентом на защитника "Ювентуса" Мериха Демирала, сообщает Tuttosport.
По информации источника, "сине-бело-голубые" поборются за 21-летнего турка с "Манчестер Юнайтед", "Миланом", "Ромой" и "Фиорентиной".
Три недели назад "старая синьора" выкупила Демирала у "Сассуоло" за 18 миллионов евро, однако после трансфера Маттейса де Лигта перспективный центрбек может остаться без игровой практики.
Возможно, "Ювентус" согласится отпустить недавнего новичка в другой клуб, но с правом обратного выкупа.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|90
|2
|Наполи
|38
|79
|3
|Аталанта
|38
|69
|4
|Интер Милан
|38
|69
|5
|Милан
|38
|68
|6
|Рома
|38
|66
|7
|Торино
|38
|63
|8
|Лацио
|38
|59
|9
|Сампдория
|38
|53
|10
|Болонья
|38
|44
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Удинезе
|38
|43
|13
|СПАЛ
|38
|42
|14
|Парма
|38
|41
|15
|Кальяри
|38
|41
|16
|Фиорентина
|38
|41
|17
|Дженоа
|38
|38
|18
|Эмполи
|38
|38
|19
|Фрозиноне
|38
|25
|20
|Кьево
|38
|17