"Зенит" включился в борьбу за защитника "Ювентуса"

Питерский "Зенит" стал очередным претендентом на защитника "Ювентуса" Мериха Демирала, сообщает Tuttosport.

По информации источника, "сине-бело-голубые" поборются за 21-летнего турка с "Манчестер Юнайтед", "Миланом", "Ромой" и "Фиорентиной".

Три недели назад "старая синьора" выкупила Демирала у "Сассуоло" за 18 миллионов евро, однако после трансфера Маттейса де Лигта перспективный центрбек может остаться без игровой практики.

Возможно, "Ювентус" согласится отпустить недавнего новичка в другой клуб, но с правом обратного выкупа.

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