"Зенит" внёс Малкома в заявку на сезон
Питерский "Зенит" дозаявил новичка команды Малкома, сообщает официальный сайт РПЛ.
22-летний бразилец внесён в заявку "сине-бело-голубых" в качестве нападающего под 8-м игровым номером.
Напомним, что "Зенит" купил Малкома у "Барселоны" за 40 миллионов евро, ещё 5 миллионов включены в сделку в виде бонусов. Кроме того, "блауграна" получит 7,5 процентов от суммы последующей продажи форварда.
Футболист заключил с действующим чемпионом России пятилетний контракт.
Не пропустите: Первые минуты Малкома в "Зените" (видео). | http://soccernews.ru
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