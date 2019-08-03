"Зенит" внёс Малкома в заявку на сезон

Питерский "Зенит" дозаявил новичка команды Малкома, сообщает официальный сайт РПЛ.

22-летний бразилец внесён в заявку "сине-бело-голубых" в качестве нападающего под 8-м игровым номером.

Напомним, что "Зенит" купил Малкома у "Барселоны" за 40 миллионов евро, ещё 5 миллионов включены в сделку в виде бонусов. Кроме того, "блауграна" получит 7,5 процентов от суммы последующей продажи форварда.

Футболист заключил с действующим чемпионом России пятилетний контракт.

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