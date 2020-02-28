"Зенит" внёс в заявку на весеннюю часть РПЛ восемь игроков

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"Зенит" внёс в заявку на весеннюю часть РПЛ восемь игроков

Питерский "Зенит" внёс изменения в заявку команды, пополнив её сразу 8 новыми футболистами.

Так, для участия в матчах весенней части РПЛ в состав "сине-бело-голубых" включены вратарь Давид Бязров, защитник Александр Болдырев, хавбеки Роман Галкин и Антон Бугорский, а также нападающие Виктор Козырев, Егор Крупенин, Никита Терещук и Кирилл Фатеев

Напомним, что по итогам 19 туров "Зенит" лидирует в РПЛ, опережая ближайшего преследователя на 10 очков.

В субботу питерцы проведут первый официальный матч после перерыва против московского "Локомотива".

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