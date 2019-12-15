"Зенит" вновь интересуется защитником "Спортинга" Акуньей

Теги маркос акуньяспортинг лиссабонзенит санкт-петербург

"Зенит" вновь интересуется защитником "Спортинга" Акуньей

"Зенит" снова проявляет интерес к защитнику "Спортинга" Маркосу Акунье, сообщает O Jogo.

Отметим, что в футболисте также заинтересованы "Наполи" и "Вильярреал".

Напомним, "Зенит" уже проявлял интерес к игроку в 2018 году. Тогда "Спортинг" попросил за Акунью 20 миллионов евро, однако сине-бело-голубые готовы были заплатить 16 млн и еще 4 млн бонусами, в результате чего клубы не смогли прийти к соглашению.

В нынешнем розыгрыше 28-летний аргентинец участвовал в 19 матчах, забив 1 гол и сделав 1 ассист.

Не пропустите: Орлов: "В "Газпроме" говорят, что Семак не поможет "Зениту" в еврокубках" | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 14 декабря

Главные новости дня: 14 декабря

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бенфика Бенфика 14 39
2 Порту Порту 13 32
3 ФК Фамаликао ФК Фамаликао 14 24
4 Спортинг Лиссабон Спортинг Лиссабон 13 23
5 Витория Гимарайнш Витория Гимарайнш 13 20
6 Рио Аве Рио Аве 14 19
7 Брага Брага 13 18
8 КД Тондела КД Тондела 13 18
9 Боавишта Боавишта 14 18
10 Жил Висенте Жил Висенте 13 16
11 Витория Сетубал Витория Сетубал 13 16
12 Маритиму Маритиму 14 15
13 Белененсиш Белененсиш 13 15
14 Морейренсе ФК Морейренсе ФК 13 14
15 Санта-Клара Санта-Клара 13 14
16 Портимоненсе Портимоненсе 14 12
17 Пасуш де Феррейра Пасуш де Феррейра 13 8
18 Дешпортиво Авеш Дешпортиво Авеш 13 6
Полная таблица

топ-5 тегов