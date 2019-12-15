"Зенит" вновь интересуется защитником "Спортинга" Акуньей

"Зенит" снова проявляет интерес к защитнику "Спортинга" Маркосу Акунье, сообщает O Jogo.

Отметим, что в футболисте также заинтересованы "Наполи" и "Вильярреал".

Напомним, "Зенит" уже проявлял интерес к игроку в 2018 году. Тогда "Спортинг" попросил за Акунью 20 миллионов евро, однако сине-бело-голубые готовы были заплатить 16 млн и еще 4 млн бонусами, в результате чего клубы не смогли прийти к соглашению.

В нынешнем розыгрыше 28-летний аргентинец участвовал в 19 матчах, забив 1 гол и сделав 1 ассист.

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