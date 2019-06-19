"Зенит" вновь заинтересовался Федором Кудряшовым

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"Зенит" вновь заинтересовался Федором Кудряшовым

"Зенит" снова проявляет интерес защитнику "Истанбула Башакшехир" Фёдору Кудряшову. Об этом сообщает "Чемпионат".

Напомним, что петербургский клуб уже хотел купить 32-летнего игрока зимой 2018 года. Его трансферная стоимость 1,75 миллиона евро.

Кудряшов перешёл "Истанбул Башакшехир" зимой этого года из "Рубина" бесплатно. В минувшем сезоне он успел сыграть 8 матчей за клуб.

Его контракт с турецким клубом рассчитан до лета 2020 года.

Ранее Кудряшов защищал цвета такие клубов, как "Сибиряк", "Спартак", "Химки", "Томь", "Краснодар", "Терек" и "Ростов". Кроме того, футболист провел в составе сборной России 30 матчей и забил 1 гол.

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