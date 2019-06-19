"Зенит" вновь заинтересовался Федором Кудряшовым
"Зенит" снова проявляет интерес защитнику "Истанбула Башакшехир" Фёдору Кудряшову. Об этом сообщает "Чемпионат".
Напомним, что петербургский клуб уже хотел купить 32-летнего игрока зимой 2018 года. Его трансферная стоимость 1,75 миллиона евро.
Кудряшов перешёл "Истанбул Башакшехир" зимой этого года из "Рубина" бесплатно. В минувшем сезоне он успел сыграть 8 матчей за клуб.
Его контракт с турецким клубом рассчитан до лета 2020 года.
Ранее Кудряшов защищал цвета такие клубов, как "Сибиряк", "Спартак", "Химки", "Томь", "Краснодар", "Терек" и "Ростов". Кроме того, футболист провел в составе сборной России 30 матчей и забил 1 гол.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|64
|2
|Локомотив Москва
|30
|56
|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20