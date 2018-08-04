"Зенит" во втором туре РПЛ принимает тульский "Арсенал"
"Зенит" – "Арсенал" Т
Стадион: "Санкт-Петербург" (Санкт-Петербург, Россия)
Начало матча: 16:30
Арбитр: Алексей Матюнин (Москва)
На фоне центрального матча тура в Москве, встреча питерского "Зенита" и тульского "Арсенала" в Северной столице России выглядит рядовой среди субботних поединков Премьер-лиги. Однако у этого противостояния есть свои изюминки. К примеру, хозяева поля попробуют прервать неудачную серию игр против "канониров": в прошлом сезоне питерцы набрали одно очков в двух матчах с этой командой. Или вот еще одна: экс-форвард "Арсенала" Артем Дзюба вернулся в "Зенит" и теперь сыграет против команды, за которую регулярно забивал еще прошедшей весной.
"Зениту" в первом туре выпало встретиться с новичком Премьер-Лиги – красноярским "Енисеем". Матч проходил в Тюмени на стадионе "Геолог", на котором сибиряки будут проводить свои домашние матчи в начале сезона. В первом тайме питерцы некоторое время осаждали ворота соперника, но к середине тайма перевели игру в спокойное русло.
Так все и шло до выхода на поле Далера Кузяева, внесшего необходимый креатив в игру команды Сергея Семака. Именно его гол и точный удар Артема Дзюбы принесли "Зениту" столь важную победу на старте чемпионата.
"Арсенала" сезон начинал домашним противостоянием с московским "Динамо" и считался фаворитом поединка. Москвичи, похоже, не возражала против этого и уже на восьмой минуте "предоставили" хозяевам поля численное преимущество. Удаление в составе столичной команды заработал Абдул Азиз Тетте.
В тот момент показалось, что "канониры" ни за что не "отпустят" гостей, но к их огромному разочарованию "Динамо" не намерено было в тот вечер проигрывать. Нулевая ничья стала итогом не самого зрелищного поединка, но если гости могут занести ее в актив, то команда явно должна задуматься о реализации своих моментов.
Интересные факты противостояния "Зенита" и "Арсенала":
В прошлом сезоне "Зенит" не смог обыграть "Арсенал" (0:1 дома и 3:3 в гостях), хотя до этого в Премьер-лиге не играл с "канонирами" даже вничью
На своем поле питерцы дважды брали верх над туляками и столько же раз уступали (с учетом Кубка России)
"Зенит" на своем поле ни разу не забивал "Арсеналу" более двух голов
Соперники никогда не играли между собой в безголевую ничью
Ориентировочные составы на игру:
"Зенит": Лунев – Смольников, Иванович, Мевля, Набиуллин, Нобоа, Паредес, Кузяев, Мак, Шатов, Дзюба.
"Арсенал": Левашов – К.Комбаров, Григалава, Беляев, Хагуш, Горбатенко, Берхамов, Чаушич, Ткачев, Александров, Кангва.
Прогноз на матч "Зенит" – "Арсенал":
В первом туре "Зенит" сумел победить, но явно ощущалось отсутствие плана "Б" у Сергея Семака. Забросы на Дзюбу не приводили к опасным моментам, Шатов с Маком неплохо начали, но после растворились на футбольном поле. Дожать "Енисей" все-таки удалось, но с более опытным и более качественно укомплектованным соперником у "Зенита" с такой игрой могут возникнуть серьезные проблемы. "Арсенал" неплохо играет против питерцев в последнее время, но есть ли в этом какая-то тенденция?
Букмекеры считают, что перевес хозяев поля будет ощутимым – предлагая на победу питерцев ставку со средним коэффициентом 1.32 баллов, в то время как на успех "канониров" ставка принимается в районе 11.00 – 14.00 баллов. На ничейный исход предлагается коэффициент 5.25 баллов.
Александр Никитин | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Рубин
|2
|4
|2
|Зенит Санкт-Петербург
|1
|3
|3
|Анжи
|1
|3
|4
|Ростов
|1
|3
|5
|Спартак Москва
|1
|3
|6
|Динамо Москва
|2
|2
|7
|ЦСКА Москва
|1
|1
|8
|Крылья Советов
|1
|1
|9
|Локомотив Москва
|1
|1
|10
|Уфа
|1
|1
|11
|Арсенал Тула
|1
|1
|12
|Краснодар
|1
|0
|13
|Ахмат
|1
|0
|14
|Оренбург
|1
|0
|15
|Урал
|1
|0
|16
|Енисей Красноярск
|1
|0