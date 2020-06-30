"Зенит" во второй раз оштрафовал Азмуна за нарушение самоизоляции

Форвард "Зенита" Сердар Азмун снова оштрафован клубом за нарушения рекомендаций Роспотребнадзора. Об этом сообщает "РИА Новости".

В соцсети попало видео того, как иранец сидит в кафе.

"Повторив непрофессиональный проступок, игрок вынудил клуб оштрафовать его во второй раз. После серьезного разговора Сердар Азмун извинился перед всей командой. Весь Зенит традиционно прошел тесты накануне матча - все здоровы и команда продолжает готовиться к игре с Тамбовом", - сообщает пресс-служба петербургского клуба.

Ранее футболист уже был оштрафован "Зенитом" на 40 тысяч рублей за нарушения мер предосторожности.

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