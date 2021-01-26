"Зенит" вошел в топ-15 клубов Европы по доходам в рейтинге Deloitte.
Питерский "Зенит" впервые попал в число лучших клубов по размеру дохода. Согласно рейтингу международной консалтинговой компании Deloitte, рекордным получился сезон 2019/2020.
Доход российского клуба составил 236,5 млн евро (в сезоне-2018/2019 – 180,4 млн евро). Таким образом, доход "сине-бело-голубых" вырос на 56 млн евро или 31%. Это самый большой прогресс для клубов, вошедших в топ-20 рейтинга по итогам прошлого сезона.
Только на продаже игроков клуб заработал 58,5 млн евро.
Питерцы – единственный клуб из чемпионатов, не входящих в число топ-5 лиг, включенный в этот рейтинг.
По отчету РФС, выпущенному в июне 2020 года, доходы "Зенита" составили свыше 17 млрд рублей. Из них 11,5 млрд – коммерческие доходы, большая часть которых – поступления от "Газпрома".
Однако, стоит учитывать, что финансовая информация "Зенита" покрывает срок до 31 декабря 2019 года.Таким образом, в рейтинге не отражено влияние пандемии коронавируса на экономические показатели клуба.
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