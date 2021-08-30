"Зенит" вошел в топ-30 клубов, которые больше всех тратят на трансферы
Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала список европейских клубов, которые больше всего потратили на трансферы с 2011 года.
Первое место занимает "Манчестер Сити", который за 10 лет совершил 130 трансферов. При этом английский клуб совершил 59,2 процента сделок за деньги. Второе место "Челси" (85, 80 процентов), третье - у "Барселоны" (75, 74%). Петербургский "Зенит" попал в топ-30 (48, 72,9%).
Топ-10 выглядит так:
1. "Манчестер Сити" (130, 59.2%)
2. "Челси" (95, 80%)
3. "Барселона" (75, 74,7%)
4. ПСЖ (59, 74,6%)
5. "Реал" (55, 80%)
6. "Атлетико" (93, 64,5%)
7. "Манчестер Юнайтед" (68, 55,9%)
8. "Арсенал" (76, 65,8)
9. "Ювентус" (137, 77,4%)
10. "Тоттенхэм" (59, 72,9%)
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18