"Зенит" вошел в топ-30 клубов, которые больше всех тратят на трансферы

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"Зенит" вошел в топ-30 клубов, которые больше всех тратят на трансферы

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала список европейских клубов, которые больше всего потратили на трансферы с 2011 года.

Первое место занимает "Манчестер Сити", который за 10 лет совершил 130 трансферов. При этом английский клуб совершил 59,2 процента сделок за деньги. Второе место "Челси" (85, 80 процентов), третье - у "Барселоны" (75, 74%). Петербургский "Зенит" попал в топ-30 (48, 72,9%).

Топ-10 выглядит так:

1. "Манчестер Сити" (130, 59.2%)
2. "Челси" (95, 80%)
3. "Барселона" (75, 74,7%)
4. ПСЖ (59, 74,6%)
5. "Реал" (55, 80%)
6. "Атлетико" (93, 64,5%)
7. "Манчестер Юнайтед" (68, 55,9%)
8. "Арсенал" (76, 65,8)
9. "Ювентус" (137, 77,4%)
10. "Тоттенхэм" (59, 72,9%)

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1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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