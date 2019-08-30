"Зенит" возьмет в аренду игрока "Порту"

Защитник "Порту" Йордан Осорио близок к переходу в "Зенит".

Как сообщает O Jogo, "сине-бело-голубые" арендуют 25-летнего игрока с последующим выкупом. Отмечается, что футболист уже вылетел в Россию для подписания контракта.

Осорио выступает за "Порту" с 2017 года. В прошлом сезоне он находился в аренде в "Витории Гимараэш", где провел 30 матчей и забил два гола.

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