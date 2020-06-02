"Зенит" возобновил групповые тренировки: фото

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"Зенит" возобновил групповые тренировки: фото

Футболисты петербургского "Зенита" приступили к тренировкам в общей группе, сообщает пресс-служба клуба.

Игроки тренировались небольшими группами с соблюдением социальной дистанции перед началом и после завершения тренировки. 

Тренерский штаб и медицинский персонал использовали маски и перчатки. Перед началом занятия мячи, ворота, угловые флажки и другой инвентарь был продезинфицирован.

После 22 туров "Зенит" лидирует в чемпионате России, набрав 50 очков. Возобновление Российской Премьер-Лиги запланировано на 19 июня.

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