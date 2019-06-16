"Зенит" возобновил интерес к Баделю

"Зенит" заинтересован в покупке хавбека "Лацио" Милана Баделя.

Как сообщает Laziopress, 30-летний хорват желает сменить клуб, так как не получает достаточно игровой практики. Интерес к футболисту также проявляют "Бордо" и "Фенербахче".

Напомним, что "Зенит" наблюдает за Баделем уже на протяжении двух лет.

В минувшем сезоне Бадель провел 26 игр, в которых забил один гол.

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