"Зенит" возобновил интерес к Пасторе

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"Зенит" возобновил интерес к Пасторе

Полузащитник "Ромы" Хавьер Пасторе снова находится в списке трансферных целей питерского "Зенита", утверждает Il Messaggero.

По информации источника, "сине-бело-голубые" поборются за 31-летнего аргентинца с клубами из Саудовской Аравии. Ранее его также сватали в США и Китай.

В феврале 2019 года сообщалось, что "Зенит" пытался купить Пасторе, но тогда игрок отказался переезжать в Россию.

В текущем сезоне хавбек сыграл за "Рому" 15 матчей и сделал 2 ассиста. Его рыночная стоимость - 8 миллионов евро.

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