"Зенит" возобновил тренировки на клубной базе

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"Зенит" возобновил тренировки на клубной базе

Игроки питерского "Зенита" возобновили тренировочный процесс на клубной базе в Удельной, сообщает "СЭ".

Футболисты занимаются индивидуально, поочерёдно выполняя упражнения. Благодаря этому им удаётся практически не пересекаться друг с другом.

Напомним, что "сине-бело-голубые" во время карантина не отпустили своих легионеров в другие страны, поэтому команда может работать в полном составе.

Накануне в "Зените" прошло тестирование игроков, тренеров и сотрудников на коронавирус. Случаев заражения не выявлено.

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