Питерский "Зенит" возродил интерес к бывшему защитнику "Днепра" Ивану Стриничу, ныне выступающему за итальянский "Наполи".

Как информирует Sky Sport Italia, "сине-бело-голубые" могут предпринять очередную попытку заполучить 30-летнего бека, которым российский клуб интересовался прошлым летом. Учитывая, что ранее "Наполи" пополнился пополнился потенциальным конкурентом хорвата за место в стартовом составе Марио Руи, неаполитанцы вполне могут пойти на продажу своего игрока.

Напомним, "Зенит" заплатит за очередного новичка солидную сумму.