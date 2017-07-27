"Зенит" возродил интерес к бывшему защитнику "Днепра"

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"Зенит" возродил интерес к бывшему защитнику "Днепра"Питерский "Зенит" возродил интерес к бывшему защитнику "Днепра" Ивану Стриничу, ныне выступающему за итальянский "Наполи".

Как информирует Sky Sport Italia, "сине-бело-голубые" могут предпринять очередную попытку заполучить 30-летнего бека, которым российский клуб интересовался прошлым летом. Учитывая, что ранее "Наполи" пополнился пополнился потенциальным конкурентом хорвата за место в стартовом составе Марио Руи, неаполитанцы вполне могут пойти на продажу своего игрока.

Напомним, "Зенит" заплатит за очередного новичка солидную сумму

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