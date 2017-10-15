"Зенит" впервые проиграл в Премьер-лиге

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"Зенит" впервые проиграл в Премьер-лиге
В 13-м туре чемпионата России "Зенит" на своем поле проиграл тульскому "Арсеналу" (0:1).

Это поражение стало для петербурского клуба первым в этом сезоне в Премьер-лиге.

Несмотря на проигрыш "Зенит" сохранил первое место в турнирной таблице.

Не пропустите: "Зенит" – "Арсенал" Тула – 0:1 (обзор). | http://soccernews.ru

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3 ЦСКА Москва 13 24
4 Краснодар 13 21
5 Спартак Москва 13 20
6 Урал 13 19
7 Уфа 13 17
8 Арсенал Тула 13 17
9 Ахмат 13 17
10 Рубин 13 17
11 Ростов 13 16
12 Амкар 12 14
13 Динамо Москва 13 13
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