"Зенит" впервые проиграл в Премьер-лиге



В 13-м туре чемпионата России "Зенит" на своем поле проиграл тульскому "Арсеналу" (0:1).

Это поражение стало для петербурского клуба первым в этом сезоне в Премьер-лиге.

Несмотря на проигрыш "Зенит" сохранил первое место в турнирной таблице.

Не пропустите: "Зенит" – "Арсенал" Тула – 0:1 (обзор). | http://soccernews.ru