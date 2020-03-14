"Зенит" впервые с августа 2014 года забил 7 голов в РПЛ

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"Зенит" впервые с августа 2014 года забил 7 голов в РПЛ

В рамках 22-го тура РПЛ "Зенит" на своём поле разгромил "Урал" со счётом 7:1.

"Сине-бело-голубые" забили семь голов в чемпионате России впервые с августа 2014 года.

Тогда на старте сезона 2014/15 питерцы уничтожили "Торпедо" со счётом 8:1.

Что касается статистики во всех турнирах, то "Зенит" забивал восемь мячей минскому "Динамо" в августе 2018 года в квалификации Лиги Европы.

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