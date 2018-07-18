"Зенит" вручил Кришито приз лучшего игрока сезона

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"Зенит" вручил Кришито приз лучшего игрока сезона

Защитник "Дженоа" Доменико Кришито получил от "Зенита" награду лучшего прошлого сезона.

"Я всегда буду скучать по Петербургу, потому что провел там семь лет своей жизни, я сделал много важных вещей в "Зените". В аэропорту, когда я улетал из города, болельщики устроили для нас большой сюрприз в аэропорту. Я такого не ожидал и хочу поблагодарить их", - приводит слова Кришито официальный сайт клуба.

Напомним, что этим летом итальянец вернулся в "Дженоа".

В прошлом сезоне 31-летний Кришито провел за "Зенит" 40 матчей, забил 6 голов и отдал 6 результативных передач.

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