"Зенит" вскоре объявит о громком трансфере

Колумбийский полузащитник "Боки Хуниорс" Вильмар Барриос близок к переходу в "Зенит".

Об этом сообщает его агент в твиттере.

Футболист уже прошел медицинское обследование и вскоре о его трансфере будет объявлено официально.

Ранее сообщалось, что переход 25-летнего Барриоса обойдется "Зениту" в 15-16 миллионов евро.

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