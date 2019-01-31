"Зенит" вскоре объявит о громком трансфере
Колумбийский полузащитник "Боки Хуниорс" Вильмар Барриос близок к переходу в "Зенит".
Об этом сообщает его агент в твиттере.
Футболист уже прошел медицинское обследование и вскоре о его трансфере будет объявлено официально.
Ранее сообщалось, что переход 25-летнего Барриоса обойдется "Зениту" в 15-16 миллионов евро.
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