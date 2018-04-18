"Зенит" встретится с "Динамо" в Санкт-Петербурге

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"Зенит" встретится с "Динамо" в Санкт-Петербурге

"Зенит" – "Динамо"

Стадион: "Санкт-Петербург"

Начало матча: 19:30

Арбитр: Михаил Вилков

"Зенит" в перенесённом матче 23 тура РФПЛ встретится с "Динамо". В чемпионате России идет нешуточная борьба за места в Лиге чемпионов, чемпионский титул уже фактически в руках "Локомотива" а вот на второе и третье места претендуют "Спартак", "Краснодар", ЦСКА и "Зенит". Самые большие шансы на серебряные медали у команды Карреры, у нее есть небольшой отрыв и самый легкий календарь ("Ахмат", "Амкар", "Ростов" и "Динамо"). У остальных трех команд шансы примерно одинаковы. ЦСКА предстоит сыграть очные встречи, как с "Зенитом", так и с "Краснодаром". "Быки" и питерцы, помимо игры с армейцами, померяются силами с лидером чемпионата "Локомотивом". Именно от этих матчей и будет зависеть судьба путевки в Лигу чемпионов. При этом лидерам необходимо набирать максимум очков в играх с середняками, вот только стабильностью ни одна команда похвастаться не может.

ЦСКА, "Краснодар" и "Зенит" регулярно теряют очки. Сине-бело-голубые и вовсе выиграли в этом году только две игры, да и те с минимальным счетом. В трех матчах с середняками питерцы играли 0:0, также уступили на своем поле "Краснодару". У команды большие проблемы в атаке, Кокорин травмирован, остальные игроки забивают крайне редко, а купленный у "Тосно" Заболотный и вовсе молчит. В этом плане, в который раз можно припомнить Манчини о том, что он отдал Дзюбу в "Арсенал", а также усилил "Краснодар", куда отправился Шатов.

"Динамо" барражирует в опасной зоне, команда всего на два очка опережает находящийся в зоне стыков "Амкар", но в целом у динамовцев благоприятный календарь в виде двух игр с аутсайдерами "Тосно" и "СКА-Хабаровском", где нужно набирать шесть очков и гарантировать себе сохранение прописки в элитном дивизионе. Может "Динамо" удачно играть и против сильнейших команд страны, в чем убедился ЦСКА. С "Локомотивом" повторить этот трюк не удалось, но и с игры железнодорожники забили только один гол, остальные три влетели в ворота Шунина со штрафных, поэтому нельзя сказать, что команда Семина полностью переиграла соперника, выиграв 4:0.

Интересные факты противостояния:

Статистика встреч: 20 побед "Зенита", 14 ничьих, 9 побед "Динамо".

Матч первого круга завершился 0:0.

Дважды в истории противостояния "Зенит" проигрывал "Динамо" из-за технических поражений. В 2014 году при счете 2:4 в пользу московской команды фанаты "Зенита" выбежали на поле и устроили массовую драку, сорвав игру. То поражение стило питерцам чемпионства. В 2012 году при счете 1:0 в пользу "Динамо" фанаты "Зенита" забросали поле петардами и попали в голову Антону Шунину. Матч был прерван в конце первого тайма.

Ориентировочные составы:

"Зенит": Лодыгин, Мевля, Иванович, Кришито, Жирков, Краневиттер, Паредес, Ерохин, Кузяев, Дриусси, Полоз.

"Динамо": Шунин, Козлов, Хольмен, Шунич, Морозов, Теттех, Соу, Ташаев, Панченко, Рауш, Марков.

Прогноз на матч "Зенит" – "Динамо":

У "Зенита" есть проблемы с игрой первым номером, "Динамо" же хорошо играет на контратаках, быстрые фланговые игроки гостей могут доставить проблемы команде Манчини. Питерцы вряд ли смогут победить с большой разницей мячей, при этом возможна ничья.

Букмекеры предлагают на победу "Зенита" коэффициент 1.50, на ничью – 4.30, на "Динамо"  - 7.20.

Вячеслав Горбачев | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Локомотив Москва 26 56
2 Спартак Москва 26 50
3 ЦСКА Москва 26 48
4 Зенит Санкт-Петербург 26 48
5 Краснодар 26 47
6 Уфа 26 35
7 Арсенал Тула 26 35
8 Рубин 26 34
9 Урал 26 33
10 Ахмат 26 31
11 Динамо Москва 26 30
12 Ростов 26 30
13 Амкар 26 28
14 Анжи 26 24
15 Тосно 26 24
16 СКА Хабаровск 26 13
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