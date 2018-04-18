"Зенит" встретится с "Динамо" в Санкт-Петербурге
"Зенит" – "Динамо"
Стадион: "Санкт-Петербург"
Начало матча: 19:30
Арбитр: Михаил Вилков
"Зенит" в перенесённом матче 23 тура РФПЛ встретится с "Динамо". В чемпионате России идет нешуточная борьба за места в Лиге чемпионов, чемпионский титул уже фактически в руках "Локомотива" а вот на второе и третье места претендуют "Спартак", "Краснодар", ЦСКА и "Зенит". Самые большие шансы на серебряные медали у команды Карреры, у нее есть небольшой отрыв и самый легкий календарь ("Ахмат", "Амкар", "Ростов" и "Динамо"). У остальных трех команд шансы примерно одинаковы. ЦСКА предстоит сыграть очные встречи, как с "Зенитом", так и с "Краснодаром". "Быки" и питерцы, помимо игры с армейцами, померяются силами с лидером чемпионата "Локомотивом". Именно от этих матчей и будет зависеть судьба путевки в Лигу чемпионов. При этом лидерам необходимо набирать максимум очков в играх с середняками, вот только стабильностью ни одна команда похвастаться не может.
ЦСКА, "Краснодар" и "Зенит" регулярно теряют очки. Сине-бело-голубые и вовсе выиграли в этом году только две игры, да и те с минимальным счетом. В трех матчах с середняками питерцы играли 0:0, также уступили на своем поле "Краснодару". У команды большие проблемы в атаке, Кокорин травмирован, остальные игроки забивают крайне редко, а купленный у "Тосно" Заболотный и вовсе молчит. В этом плане, в который раз можно припомнить Манчини о том, что он отдал Дзюбу в "Арсенал", а также усилил "Краснодар", куда отправился Шатов.
"Динамо" барражирует в опасной зоне, команда всего на два очка опережает находящийся в зоне стыков "Амкар", но в целом у динамовцев благоприятный календарь в виде двух игр с аутсайдерами "Тосно" и "СКА-Хабаровском", где нужно набирать шесть очков и гарантировать себе сохранение прописки в элитном дивизионе. Может "Динамо" удачно играть и против сильнейших команд страны, в чем убедился ЦСКА. С "Локомотивом" повторить этот трюк не удалось, но и с игры железнодорожники забили только один гол, остальные три влетели в ворота Шунина со штрафных, поэтому нельзя сказать, что команда Семина полностью переиграла соперника, выиграв 4:0.
Интересные факты противостояния:
Статистика встреч: 20 побед "Зенита", 14 ничьих, 9 побед "Динамо".
Матч первого круга завершился 0:0.
Дважды в истории противостояния "Зенит" проигрывал "Динамо" из-за технических поражений. В 2014 году при счете 2:4 в пользу московской команды фанаты "Зенита" выбежали на поле и устроили массовую драку, сорвав игру. То поражение стило питерцам чемпионства. В 2012 году при счете 1:0 в пользу "Динамо" фанаты "Зенита" забросали поле петардами и попали в голову Антону Шунину. Матч был прерван в конце первого тайма.
Ориентировочные составы:
"Зенит": Лодыгин, Мевля, Иванович, Кришито, Жирков, Краневиттер, Паредес, Ерохин, Кузяев, Дриусси, Полоз.
"Динамо": Шунин, Козлов, Хольмен, Шунич, Морозов, Теттех, Соу, Ташаев, Панченко, Рауш, Марков.
Прогноз на матч "Зенит" – "Динамо":
У "Зенита" есть проблемы с игрой первым номером, "Динамо" же хорошо играет на контратаках, быстрые фланговые игроки гостей могут доставить проблемы команде Манчини. Питерцы вряд ли смогут победить с большой разницей мячей, при этом возможна ничья.
Букмекеры предлагают на победу "Зенита" коэффициент 1.50, на ничью – 4.30, на "Динамо" - 7.20.
Вячеслав Горбачев | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|26
|56
|2
|Спартак Москва
|26
|50
|3
|ЦСКА Москва
|26
|48
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|26
|48
|5
|Краснодар
|26
|47
|6
|Уфа
|26
|35
|7
|Арсенал Тула
|26
|35
|8
|Рубин
|26
|34
|9
|Урал
|26
|33
|10
|Ахмат
|26
|31
|11
|Динамо Москва
|26
|30
|12
|Ростов
|26
|30
|13
|Амкар
|26
|28
|14
|Анжи
|26
|24
|15
|Тосно
|26
|24
|16
|СКА Хабаровск
|26
|13