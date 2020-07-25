"Зенит" второй раз в своей истории завоевал золотой дубль

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"Зенит" второй раз в своей истории завоевал золотой дубль

"Зенит" сделал золотой дубль в сезоне 2019/20.

"Зенит" стал чемпионом России, опередив "Локомотив" на 15 очков, а сегодня питерский клуб завоевал Кубок России, обыграв в финале "Химки" (1:0).

Отметим, что это второй золотой дубль в истории "Зенита". Ранее такое удавалось клубу в 2010 году, когда их тренировал Лучано Спаллетти.

Читайте также: "Зенит" обыграл "Химки" в финале Кубка России. | http://soccernews.ru
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