"Зенит" второй раз в своей истории завоевал золотой дубль
"Зенит" сделал золотой дубль в сезоне 2019/20.
"Зенит" стал чемпионом России, опередив "Локомотив" на 15 очков, а сегодня питерский клуб завоевал Кубок России, обыграв в финале "Химки" (1:0).
Отметим, что это второй золотой дубль в истории "Зенита". Ранее такое удавалось клубу в 2010 году, когда их тренировал Лучано Спаллетти.
Читайте также: "Зенит" обыграл "Химки" в финале Кубка России. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22