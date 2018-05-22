"Зенит" выбирает между двумя тренерами
Питерский "Зенит" выбирает между двумя тренерами, сообщают российские СМИ.
До пятницы "сине-бело-голубые" подождут ответ от наставника "Наполи" Маурицио Сарри, которому клуб уже сделал предложение.
Если же итальянец не ответит согласием, то "Зенит" возглавит Сергей Семак. Другие кандидатуры рассматриваться уже не будут.
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