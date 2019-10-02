"Зенит" выбрал игровую форму на матч с "Бенфикой"

Питерский "Зенит" определился с формой, в которой команда сыграет с "Бенфикой" в матче второго тура группового этапа Лиги Чемпионов.

Действующий чемпион России отдал предпочтение лазурной экипировке, о чём пресс-служба клуба отрапортовала в твиттере.

Напомним, что матч "Зенит" - "Бенфика" состоится сегодня в 22:00 по московскому времени.

"Сине-бело-голубые" начали групповой раунд с ничьей в игре с "Лионом", а "орлы" - с поражения в поединке с "РБ Лейпциг".

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