"Зенит" выбыл из гонки за Ташаевым

Теги зенит санкт-петербургдинамо москваалександр ташаев

"Зенит" выбыл из гонки за Ташаевым

"Зенит" выбыл из гонки за полузащитником московского "Динамо" Александром Ташаевым, сообщают российские СМИ.

Питерский клуб по неизвестным причинам решил отказаться от покупки 23-летнего футболиста, сумма отступных в контракте которого составляет 1,5 миллиона евро.

Напомним, что главным претендентом на Ташаева считается "Спартак", также в борьбу за хавбека включился "Локомотив". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Агенты Салаха ведут переговоры с "Барселоной"

Агенты Салаха ведут переговоры с "Барселоной"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 30 60
2 ЦСКА Москва 30 58
3 Спартак Москва 30 56
4 Краснодар 30 54
5 Зенит Санкт-Петербург 30 53
6 Уфа 30 43
7 Арсенал Тула 30 42
8 Динамо Москва 30 40
9 Ахмат 30 39
10 Рубин 30 38
11 Урал 30 37
12 Ростов 30 37
13 Амкар 30 35
14 Анжи 30 24
15 Тосно 30 24
16 СКА Хабаровск 30 13
Полная таблица

топ-5 тегов