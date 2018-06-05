"Зенит" выбыл из гонки за Ташаевым

"Зенит" выбыл из гонки за полузащитником московского "Динамо" Александром Ташаевым, сообщают российские СМИ.

Питерский клуб по неизвестным причинам решил отказаться от покупки 23-летнего футболиста, сумма отступных в контракте которого составляет 1,5 миллиона евро.

Напомним, что главным претендентом на Ташаева считается "Спартак", также в борьбу за хавбека включился "Локомотив". | http://soccernews.ru