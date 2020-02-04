"Зенит" выдвинул Прядкина на пост главы РПЛ на предстоящие выборы
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев заявил, что клуб выдвинул Сергея Прядкина на пост президента РПЛ.
Напомним, выборы состоятся 17 марта.
"Прядкин выдвинут "Зенитом", - сказал Медведев.
Напомним, что 16 января единогласным решением на новый 5-летний срок был переизбран действующий президент Сергей Прядкин. Однако позже РФС отменил его победу.
А еще: Руководство РФС хочет найти сильного конкурента для Прядкина на следующих выборах президента РПЛ| http://soccernews.ru
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|Команда
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|19
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|Ростов
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|4
|ЦСКА Москва
|19
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|5
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|19
|34
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|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
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|Сочи
|18
|15