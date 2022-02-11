"Зенит" выиграл Atlantic Cup

Фото: инстаграм "Зенита"\Автор неизвестен

Петербургский "Зенит" стал победителем товарищеского турнира Atlantic Cup, который проводился в Португалии и завершился сегодня, 11 февраля.

Сегодня "Зенит" обыграл датский "Брондбю" со счетом 2:1. Этот трофей стал для "Зенита" вторым в истории этого турнира, а также первым в 2022 году.

Напомним, что в данный момент "Зенит" занимает первое место в РПЛ, опережая "Динамо" на два очка.

Уже на следующей неделе, в четверг, "Зенит" сыграет в 1\16 финала Лиги Европы против "Бетиса".

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