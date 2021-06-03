"Зенит" выкупил Чистякова у "Ростова"

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"Зенит" выкупил Чистякова у "Ростова"Фото: инстаграм "Зенита"/Автор неизвестен

"Зенит" официально объявил, что выкупил права на защитника Дмитрия Чистякова у "Ростова»".

Пресс-служба петербургского клуба сообщает, что футболист подписал с клубом контракт сроком на 4 года.

Чистяков в прошедшем сезоне провел за "Зенит" 14 игр в РПЛ на правах аренды. 

Ранее сообщалось, что "Зенит" может выкупить Чистякова за 4 миллиона евро. Также утверждалось, что защитник "Зенита" Данила Прохин продолжит карьеру в "Ростове", а его переход станет частью сделки по Чистякову.

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