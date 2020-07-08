"Зенит" выкупит трансфер Йордана Осорио

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"Зенит" выкупит трансфер Йордана Осорио

Петербургский "Зенит" выкупит трансфер венесуэльского защитника "Порту" Йордана Осорио.

Осорио провел за российский клуб пять матчей в чемпионате России и это является обязательным условием для выкупа трансфера футболиста. Сумма трансфера составит девять миллионов евро.

26-летний Осорио перешел в "Зенит" в зимнее трансферное окно из "Порту" на правах аренды. В нынешнем сезоне он провел за петербургский клуб 12 матчей и не отметился результативными действиями.

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