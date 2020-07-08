"Зенит" выкупит трансфер Йордана Осорио
Петербургский "Зенит" выкупит трансфер венесуэльского защитника "Порту" Йордана Осорио.
Осорио провел за российский клуб пять матчей в чемпионате России и это является обязательным условием для выкупа трансфера футболиста. Сумма трансфера составит девять миллионов евро.
26-летний Осорио перешел в "Зенит" в зимнее трансферное окно из "Порту" на правах аренды. В нынешнем сезоне он провел за петербургский клуб 12 матчей и не отметился результативными действиями.
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|Команда
|М
|О
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|Порту
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|28
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|3
|Брага
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|Спортинг Лиссабон
|27
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|ФК Фамаликао
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|Рио Аве
|28
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|Витория Гимарайнш
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|Боавишта
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|Пасуш де Феррейра
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