"Зенит" вылелет на свои вторые тренировочные сборы

Сегодня питерский "Зенит" в составе 26-ти футболистов вылетел на свои вторые тренировочные сборы в австрийский Кицбюэль.

В состав команды вошли:

вратари - Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Егор Бабурин;

защитники - Никита Каккоев, Миха Мевля, Эмануэль Маммана, Луиш Нету, Ибрагим Цаллагов, Александр Анюков, Эльмир Набиуллин, Илья Скроботов, Евгений Чернов

полузащитники - Матиас Краневиттер, Леандро Паредес, Магомед Оздоев, Эрнани, Артур Юсупов, Кристиан Нобоа, Эмилиано Ригони, Олег Шатов, Роберт Мак

нападающие - Дмитрий Полоз, Александр Кокорин, Себастьян Дриусси, Лука Джорджевич, Антон Заболотный.

Напомним, "Милан" нацелился на игрока "Зенита". | soccernews.ru