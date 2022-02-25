"Зенит" вылетел из Лиги Европы

Фото твиттер "Зенита"

В ответном стыковом матче плей-офф Лиги Европы питерский "Зенит" на выезде сыграл вничью с "Бетисом" со счётом 0:0.

С учётом домашнего поражения 2:3 "сине-бело-голубые" вылетели из еврокубкового турнира.

"Бетис" (Испания) – "Зенит" (Россия) - 0:0

"Бетис": Руй Силва, Бельерин, Песселья, Эдгар Гонсалес, Морено, Гуардадо (Тельо, 90), Каналес (Вильям Карвалью, 70), Родригес, Виллиан Жозе (Иглесиас, 83), Фекир (Хоакин, 83), Руибаль.

"Зенит": Одоевский, Чистяков, Дуглас Сантос, Барриос, Круговой, Сутормин (Мостовой, 86), Клаудиньо, Вендел, Дзюба (Сергеев, 64), Малком, Юри Алберто (Ерохин, 84).

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